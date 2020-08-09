Мария Колесникова: Вероника Цепкало предупредила, что ее какое-то время не будет в Минске

Глава штаба Бабарико Мария Колесникова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова не собирается уезжать из страны.

- У меня есть две цели. Главная - это победа и смена действующего режима. А вторая - это свобода всех политзаключенных и экономических заключенных, среди которых очень большое количество очень близких мне людей, - сказала Колесникова.

- Вероника Цепкало не предупреждала о том, что покинет страну?

- Она вчера предупредила, что ее какое-то время не будет в Минске. Но здесь такая ситуация, что каждый имеет право сам за себя решать, как ему себя обезопасить, свою собственную семью.

Мария предполагает, что ей придется ночевать в штабе, потому что будет очень много работы.

Напомним, Вероника Цепкало уехала в Москву и там собиралась проголосовать.

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