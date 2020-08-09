На участке в Гомеле были непонятные цифры по досрочному голосованию: то ли 10%, то ли 50%

На участке 35 кабинки зашторены полностью Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На участке №35 в Центральном районе Гомеля - непонятные цифры по досрочному голосованию. Согласно вывешенной на стенде информации, участковая комиссия получила 2972 бюллетеня. В графе «Количество избирателей, которые получили бюллетени» - число 276. То есть, получается, что досрочно на участке проголосовали 9,3%. Однако в графе «Число неиспользованных бюллетеней» - 1471. Плюс один бюллетень - испорченный. Считаем: 2972-1471+1=1502. Значит, столько бюллетеней выдали до основного дня голосования? То есть досрочно проголосовало больше 50%?

Цифры по досрочному голосованию вызывают вопросы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Интересно, что в основной день голосования к кабинкам стояли очереди. Все кабинки были полностью закрыты шторками, иногда оттуда доносился звук фотографирования смартфоном.

Председатель комиссии - директор коммунального предприятия «Центральное» Сергей Сазонец. У него мы спросили о цифрах по досрочному голосованию, которые не сходятся. Глава комиссии ответил, что цифра выданных бюллетеней - за последний день досрочного голосования, а не за весь период. За более подробной информацией сказал обращаться письменно.

Интересно, что на соседнем участке - который размещен напротив, буквально в 20 метрах, на одном этаже Ледового дворца - шторки были подвязаны, поэтому за происходящим в кабинках можно было наблюдать. Здесь цифры по досрочному голосованию совпадают - явка, по официальным данным, составила 48,3%.

На обоих участках голосуют жильцы ближайших многоэтажек нового микрорайона.