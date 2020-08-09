Мария Колесникова: Каждый гражданин имеет право в соответствии с Конституцией выражать свое согласие или несогласие с тем, что происходит

Мария Колесникова рассказала, что думает о массовых протестах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как вы относитесь к массовым протестам? - спросили Марию Колесникову.

- Каждый гражданин Беларуси имеет право в соответствии с Конституцией выражать свое согласие или несогласие с тем, что происходит. Мы понимаем, что сейчас очень сложный, переломный момент. (...) Сейчас практически каждый гражданин Беларуси сам может удостовериться в том, что если написали явку в 42%, а сейчас стоят очереди и люди не могут попасть (на избирательные участки. - Ред.), то очевидно, что математически не складываются какие-то вещи. То, как будет реагировать сам народ, который поймет, что его обманули, не знает никто. Ни мы, ни сам народ, ни власти. И сейчас, естественно, все (Ред.) зависит от людей, которые подписывают конечные протоколы, людей, которые захотят защитить свой голос, и тех, кто будет организовывать порядок.

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