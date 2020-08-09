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Политика

На некоторых участках очереди из желающих проголосовать растянулись на сотни метров

В очереди к участку на Одинцова больше 300 избирателей, люди стоят по часу
Мария ЭлешевичМария ЭлешевичМарияЭлешевич
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На некоторых участках выстроились очереди из желающих проголосовать.

На некоторых участках выстроились очереди из желающих проголосовать.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске на улице Одинцова, 10 расположено два участка - номер 73 и 75.

На участке 75 практически нет желающих проголосовать. А вот к участку №73 очередь растянулась больше чем на 300 метров. В очереди стоит около 300 человек, люди ждут на улице. Жарко, народ возмущается, почему ждать приходится так долго. Машины, проезжающие мимо очереди, сигналят, поднимают вверх руки с белыми браслетами.

Люди в очереди возмущаются, что большая часть одной комиссии сидит почти без дела, а чтобы проголосовать на втором участке, приходится ждать больше часа.

- Захотели люди в выходной день проголосовать. Очень хорошо, - председатель комиссии Владимир Басалыга не понимает, чем возмущены люди. - Засеките время, сколько человек стоит у кабины. Минуту! А можно отметить ведь за несколько секунд.

- Я жду, чтобы мне объяснили, почему такая большая очередь, - возмущается один из избирателей. - Думаю, это создано искусственно, чтобы люди не ждали и разошлись. А они упорно стоят.

Чтобы проголосовать люди стоят по часу.

Чтобы проголосовать люди стоят по часу.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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