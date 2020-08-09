Ермошина о жалобах наблюдателей: «У нас нет возможности отсмотреть весь поток макулатуры, который в организованном порядке направляется к нам». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Избирательные комиссии получают много жалоб, причем многие из них являются необоснованными, - заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. - Ощущение такое, что ряд наших наблюдателей работают по сдельной оплате труда и пишут жалобы ради жалоб. Есть совершенно поразительные случаи - наблюдатели мешают, требуют и срывают работу комиссий. Большая часть жалоб является одинаковой, то есть она является организованной. Это единый образец, который распространяется среди наблюдателей и подается в ЦИК. Подавая такое количество жалоб, вы саботируете и осложняете деятельность ЦИКа, рассмотреть все это нереально и невозможно. Следовательно, они будут рассмотрены, возможно, и в недопустимые сроки. В конце концов, центральная комиссия - весьма малочисленный орган, и нет возможности отсмотреть весь тот поток макулатуры, который в организованном порядке направляется к нам. Есть определенные проблемы, связанные с недобросовестным исполнением некоторыми избирателями своих прав. Например, они приходят на избирательный участок и просто-напросто занимают кабины подолгу, не давая возможности войти другим избирателям. Это приводит к очередям и, естественно, к недовольству. Разумеется, это может привести к тому, что часть избирателей просто не успеют проголосовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала. Сообщается, что корреспонденты «Дождя» были задержаны после разговора с Марией Колесниковой, спикером штаба Виктора Бабарико.

Анна Канопацкая проголосовала вместе с сыном Алексеем. Она голосовала в гимназии №36 - это недалеко от минской мечети.

По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей. Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях - там проголосовали 100% избирателей.