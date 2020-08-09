Ермошина о нехватке бюллетеней: «Наблюдается их организованная порча». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На ряде участков не хватает избирательных бюллетеней - никто не рассчитывал на такую явку, - заявила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. - Наблюдается организованная порча бюллетеней - это тоже приводит к их дефициту. Порча происходит по вине тех, кто называет себя «честными людьми». Они готовят наблюдателей и избирателей. Количество избирателей в абсолютных цифрах увеличилось. В силу того, что многие избиратели просто сейчас вносятся в дополнительные списки. Потому что те избиратели, которые работали за рубежом, а их немало, они просто-напросто по консультации родственников в избирательные списки не вносились. Сейчас они находятся здесь и пришли на избирательный участок. Ну и часть избирателей, которая традиционно не ходила на выборы и которая отсутствовала уже давно в списках избирателей, вышла из подполья и пришла проголосовать. Это и вызывает такую большую цифру.

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