Явка избирателей на президентских выборах на 18.00 составила 79% Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 18.00 составила 79,01%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Она отметила, что многие области пересекли рубеж в 80%. Меньше только в Минской области и Минске.

В Брестской области проголосовали 84,52% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 80%, Гомельской - 85,98%, Гродненской - 82,41%, Могилевской - 86,01%.

В Минской области проголосовали 77,93% избирателей, в Минске - 62,3%

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Анна Канопацкая проголосовала вместе с сыном Алексеем. Она голосовала в гимназии №36 - это недалеко от минской мечети.

По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей. Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях - там проголосовали 100% избирателей.