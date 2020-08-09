Первые данные официального экзитпола: Лукашенко - 79,7%

Опрос избирателей на выходе из избирательных участков проводил Белорусский комитет молодежных организаций по заказу МТРК «Мир». У этой организации есть соответствующая аккредитация комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси.

Было опрошено 12 340 человек на 320 участках. Ответили 67,6% опрошенных, еще 32,4% - это те, кто отказались называть, за кого проголосовали.

Согласно данным этого экзитпола, побеждает Александр Лукашенко. Ему, как выяснил массовый соцопрос, отдали предпочтение 79,7% интервьюируемых.

Данные о том, как проголосовали за других кандидатов:

Светлана Тихановская - 6,8%, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% опрошенных.

Напомним, это данные первого официального экзитпола. Второй проводит Центр социльно-гуманитарных исследований БГЭУ по заказу телеканала СТВ.

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Предварительные данные голосования ЦИК объявит 10 августа.