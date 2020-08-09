Результаты выборов на закрытых участках: За Лукашенко - 82%, за Тихановскую - 5%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Традиционно закрытее участки, которые расположены в больницах и в воинских частях, заканчивают работать раньше 20.00 - сразу после того, как там проголосуют все избиратели. Результаты с этих участков уже подсчитаны. Их в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. На закрытых участках за Александра Лукашенко проголосовало 82%, за Светлану Тихановскую - 5%. Причем в воинских частях, где проголосовало 6380 военнослужащих, за Лукашенко проголосовали 93,7% избирателей.

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Анна Канопацкая проголосовала вместе с сыном Алексеем. Она голосовала в гимназии №36 - это недалеко от минской мечети.

По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей. Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях - там проголосовали 100% избирателей.