Лидия Ермошина: Впервые в жизни в нарушение закона несколько избирательных участков города Минска остались и работают

На нескольких избирательных участках Минска за час до закрытия стояли очереди в сотни человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Честно говоря, голосование не завершено, - сказала Лидия Ермошина после 20.00 в программе «Выборы-2020». - Впервые в жизни в нарушение закона несколько избирательных участков города Минска остались и работают, потому что там стоят те самые несколько сотен человек.

Председатель ЦИК пояснила, что это было не ее решение - продлить работу участков. Так решили городские власти.

- У меня в этом плане жесткая позиция. Я, например, считаю, что разгильдяйство, такое отношение презрительное по отношению к властям, к тем, кто работает в избирательных комиссиях нельзя поощрять. К сожалению, идя на встречу этим людям, мы это поощряем. Мы поощряем отнюдь не лучшие черты в людях, - таким мнением поделилась Ермошина.

Напомним, ранее она назвала очереди возле участков «организованной провокацией».

В то же время выборы продемонстрировали высокую явку: по данным ЦИК на 18:00 проголосовали 79% избирателей.

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