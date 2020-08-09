«Участки будут работать до последнего избирателя»: в Минске на участках с очередями продлили время работы

По словам избирателя, продлить работу участка разрешила районная комиссия, а не ЦИК. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На некоторых избирательных участках в Минске растянулись огромные очереди. В 19:50 (за 10 минут до окончания работы) председатель участка, расположенного на ул. Одинцова, 10, сказал собравшимся, что участок будет работать до последнего избирателя. Закрывать двери не будут.

Независимые наблюдатели, которые находились на улице, рассказали корреспонденту «КП», что если участки все-таки закроют, то они пересчитают всех, кто остался на улице, и прибавят это число к явке. И таким образом будет понятно, сколько человек пришло.

Похожая картина наблюдалась на участке №74. За несколько минут до окончания работы комиссии, председатель вышла к людям, которые выстроились в очередь, и сказала, что участок закрывается. Люди начали возмущаться, и тогда она сказала последнему в очереди, чтобы за ним не занимали. В 20:20 двери участка закрылись за последним проголосовавшим.

За час до закрытия участков сотни желающих проголосовать стояли в очередях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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