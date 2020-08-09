Данные еще одного официального соцопроса: Лукашенко - 78,9%, Тихановская - 7,1%

Опрос избирателей возле избирательных участков проводили несколько аккредитованныых организаций. Одна из них - Белорусский комитет молодежных организаций по заказу МТРК «Мир». Другая - аналитический центр Ecoom, который проводил опрос по заказу ЗАО «Второй национальный канал» (ОНТ). В телефонном опроса Ecoom приняли участие 2817 человек, статистическая погрешность - на уровне 2,5 - 4%, пишет БелТА.

Результаты этого экзитпола такие:

Александра Лукашенко выбрали 78,9% опрошенных, Светлану Тихановскую - 7,1%, Анну Канопацкую - 2,1%, Сергея Черечня - 0,8%, Андрея Дмитриева - 0,9%. Против всех оказались 10,2% участников опроса.

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