Водители машин и велосипедисты непрерывно сигналят: в центре Минска неспокойно

9 августа белорусы выбирают президента. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около 21.10 в центре Минска неспокойно. Около стелы на проспекте Победителей собралось много людей. Движение не перекрыто, водители автомобилей и велосипедов непрерывно сигналят и поднимают вверх руки с белыми браслетами. У обочины проспекта выстроилась большая колонна автозаков. Как передает корреспондент «КП», сотрудники ОМОН подходят к тем людям, которые остановились. С некоторыми просто беседуют, а других сопровождают к машинам.

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