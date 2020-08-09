В Минске произошли столкновения ОМОНа и протестующих

В центре Минска протестующие напали на сотрудников ОМОН. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около стелы «Минск - город-герой» после 21 часа стали собираться люди. Тех, кто попытался подойти к самой стеле, оттеснили сотрудники ОМОН. Протестующие вынуждены разбегаться в разные стороны.

Как передает корреспондент «КП», примерно 20 - 30 человек напали на сотрудников ОМОН. Те отразили нападение в жесткой форме - с помощью дубинок. Нападавшие бросились врассыпную, многих догнали и бросили в автозаки. Колонна из спецтранспорта стоит вдоль проспекта Победителей.

Собравшиеся стали массово скандировать «Позор!». По обе стороны от стелы люди, сцепившись руками, стеной идут на сотрудников ОМОН с криками «Жыве Беларусь!».

- На проспекте Машерова выключили подсветку. Стало темно и практически безлюдно. Судя по всему, перед правоохранителями поставили задачу вытеснить людей со стороны стелы. И это произошло. Всех, кого словили во дворах, уже увезли, и сейчас сотрудники ОМОН возвращаются в свои машины, - передает с места событий корреспондент «Комсомолки».

В центре Минска произошли столкновения милиции с протестующими. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спустя час движение частично восстановилось. В 22.10 машины ехали только в одну сторону.

Основная масса протестующих около стелы уже разошлась. Кто-то сам, кто-то - принудительно.

- Очень жесткие задержания, - рассказала «Комсомолке» очевидец. - Толпа из нескольких сотрудников ОМОН догоняет разбегающихся и избивает их дубинками. А потом правоохранители волокут людей, которые после избиения еле стоят на ногах, в автозаки.

Как передает корреспондент «КП», сейчас основная масса людей движется от стелы ко Дворцу Спорта. Очень много людей находится в сквере через дорогу от гостиницы «Планета».

В центре Минска много спецтранспорта. Например, только на одной стороне проспекта Машерова стояло 6 автозаков и 5 микроавтобусов. Когда они заполнялись людьми - на их место подъезжали свободные.