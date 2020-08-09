В Минске задержали официального представителя телеканала «Белсат» в Беларуси

Официальный представитель телеканала «Белсат» в Минске Ирина Славникова задержана 9 августа в центре Минска около 19.30. Об этом сообщил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

По последней информации, сотрудницу телеканала доставили в Ленинское РУВД столицы, пишет БелаПАН.

В тот же день, но на несколько часов раньше, в Минске на выходе из квартиры задержали Екатерину Ткаченко, журналистку «Белсата». По информации БАЖ, она доставлена в Центральное РУВД Минска.

Также 9 августа в Минске задержаны трое журналистов российского телеканала «Дождь» - Василий Поклонский, Владимир Роменский и Николай Антипов.