Вечер 9 августа в Минске: для разгона людей возле стелы используют светошумовые гранаты. Есть раненые

Протестующих разогнали применив спецсредства - водометы и светошумовые гранаты.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вечером в воскресенье, 9 августа, люди собрались возле стелы у Музея ВОВ. Люди кричат, машины сигналят.
ОМОН жестко разгоняет пришедших. Туда сгоняют спецтехнику. Для разгона людей используют светошумовые гранаты - они издают резкие громкие звуки и ярко вспыхивают.
Есть первые раненые. Мужчина, который стоял рядом с корреспондентами «КП», был ранен в голову. Журналисты помогли перевязать ему голову. Мужчине вызвали скорую помощь.
Обстановка очень накаленная. Сегодня были случаи, когда люди нападали на ОМОН, и их жестко избивали.
Есть информация, что был слышен взрыв со стороны Немиги.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По результатам экзитполов, которые были озвучены вечером, Лукашенко набрал 79,7% голосов, а Светлана Тихановская - 6,8%.