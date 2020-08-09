Вечер 9 августа в Минске: для разгона людей возле стелы используют светошумовые гранаты. Есть раненые

Протестующих разогнали применив спецсредства - водометы и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером в воскресенье, 9 августа, люди собрались возле стелы у Музея ВОВ. Люди кричат, машины сигналят.

ОМОН жестко разгоняет пришедших. Туда сгоняют спецтехнику. Для разгона людей используют светошумовые гранаты - они издают резкие громкие звуки и ярко вспыхивают.

Есть первые раненые. Мужчина, который стоял рядом с корреспондентами «КП», был ранен в голову. Журналисты помогли перевязать ему голову. Мужчине вызвали скорую помощь.

Обстановка очень накаленная. Сегодня были случаи, когда люди нападали на ОМОН, и их жестко избивали.

Есть информация, что был слышен взрыв со стороны Немиги.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По результатам экзитполов, которые были озвучены вечером, Лукашенко набрал 79,7% голосов, а Светлана Тихановская - 6,8%.