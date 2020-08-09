Очевидцы: возле автозаков в центре Минска взорвалось что-то похожее на фейерверк или петарды

Для разгона демонстрантов силовики применили спецсредства светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики готовы к массовому разгону: сотрудники ОМОН экипированы шлемами, жилетами и щитами. Внутренних войск - шлемами и бронежилетами. Толпа протестующих сначала схлынула, но затем прибыла вновь. Около стелы «Минск - город-герой» собралось минимум 1500 человек. Многие пришли с бело-красно-белыми флагами. Люди кричат «Милиция с народом!» и «Уходи!».

Со стороны Немиги прибыли внутренние войска. Солдаты выстроились в ряд, а затем, гремя щитами, направились в сторону стелы, вытесняя протестующих. Конкретного очага нет, люди повсюду. Как передает корреспондент «КП», несколько человек получили травмы. У одного мужчины рассечена бровь, у другого что-то с ногой - он фактически прыгает на одной ноге. Возле гостиницы «Планета» дежурят несколько машин скорой помощи. Кареты с мигалками ездят вдоль проспекта.

На несанкционированную акцию в центре Минска вышли сотни людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очевидцы сообщают о нескольких взрывах около автозаков, которые стоят около стелы. Взрывы похожи на фейерверк или петарды. Предположительно, их запускают протестующие, но так как вокруг стоит дымовая завеса, определить сложно. ОМОН запускает светошумовые гранаты.

- На проспекте Машерова силовики бросают дымовые шашки прямо в толпы людей. Перед нами один за одним выпустили 5 - 6 зарядов. Люди упали на землю, затем их подобрала и увезла «скорая». Кругом дым. Люди, оттесненные правоохранителями, убегают от них во дворы затем возвращаются к стеле, - рассказывает корреспондент «КП».