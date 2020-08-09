Итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 84,05%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЦИК официально озвучил окончательную явку избирателей на президентских выборах в Беларуси - 2020. Лучше всего голосовали в Брестской области - там явка составила 91,97%. В Витебской области проголосовали 82,73% избирателей, в Гомельской - 89,81%, в Гродненской - 88,81%, в Минской области - 84,53%, в Могилевской - 90,44%. Хуже всего голосовали в Минске - явка в столице Беларуси составила 66,1%

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