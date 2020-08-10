Силовики применили водометы для разгона протестующих

Протестующие вышли на улицы. ОМОН вышел их разгонять.

В ночь с 9 на 10 августа Минск не спит. Вечером в день выборов на улицах сигналят автомобили, а возле стелы собралась толпа протестующих, которую уже несколько часов пытаются разогнать силовики.

Примерно в полночь недалеко от стелы силовики применили водометы. Известно, что использовалось три водомета, с помощью которых удалось разогнать основную часть толпы.

Для разгона протестующих милиция применила водометы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Незадолго до этого для разгона людей были применены светошумовые гранаты, которые издают резкие громкие звуки и создают яркие вспышки.

Как мы уже сообщали, силовики жестко разгоняли людей. Один из мужчин был ранен в голову.

Напомним, 9 августа в Минске прошли выборы президента Беларуси. Примерно в восемь часов вечера были объявлены результаты экзитпола, по которым Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская - 6,8%, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. В этот же вечер на улицы Минска вышла толпа протестующих.