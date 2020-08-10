Команда Тихановской назвала участки, на которых, по их данным, Светлана победила

Участки уже вывешивают результаты после подсчета голосов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская дала пресс-конференцию после закрытия участков для голосования. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила данные официальных протоколов, которые вывешены членами некоторых участковых комиссий. И на них Светлана Тихановская обошла действующего президента.

По данным штаба Тихановской, это:

Участок №51 Октябрьского района, Лукашенко набрал 394 голоса, Тихановская - 1226 голосов,

Участок №70 Первомайского района, Лукашенко - 686 голосов, Тихановская - 1023 голоса,

Участок №37 Первомайского района, Лукашенко - 297 голосов, Тихановская - 848 голосов,

Участок №8 Заводского района, Тихановская - 615 , Лукашенко - 276

Участок №42 Минский район: Лукашенко - 377 голосов, Тихановская - 639 голосов.

Участок №10 Тихановская - 751 голос, Лукашенко - 269 голосов.

Участок №54 в Колодищах, за Тихановскую - 1230 голосов, за Лукашенко - 277 голосов.

Наблюдатели сообщили, что это итоговые данные протоколов, озвученные участковыми комиссиями.

- Это неожиданно, но я в это верила, потому что в этом году мы видим, какие беспрецедентные вещи происходят с нашими людьми, - сказала Светлана Тихановская. - Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа, начиная со сбора подписей в поддержку претендента, когда людям приходилось выстраиваться в очередь, чтобы оставить свои подписи за меня, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало. И мы видели огромное количество людей, которые приходили к нам на митинги. Такого в Беларуси раньше никогда не было, люди приходили голосовать, и мы видели огромное количество людей в белых браслетах. Большое спасибо всем людям. Хотела поблагодарить всех людей, которые были рядом с нами все это время - наши штабы, волонтеров, которые нам помогали.

Кандидат сказала, что они будут работать всю ночь в штабе и ждать окончательных результатов.

В то же время читатели прислали нам данные с минского участка №16, на нем человек проголосовало 848, из них 312 - досрочно. Итоги таковы: 568 голосов - Лукашенко, 200 - Тихановская, 21 - Канопацкая, 13 - Дмитриев, 8 - Черечень, остальные - против всех.