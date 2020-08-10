Глава ЦИК озвучила предварительные цифры голосования: За Лукашенко 80,23%, за Тихановскую - 9,9%

Глава ЦИК Лидия Ермошина выступила перед журналистами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В понедельник, 10 августа, в Малом зале Дворца Республики проходит брифинг руководства Центризбиркома по выборам. Глава ЦИК озвучила цифры голосования.

Напомним, 9 августа прошли выборы президента Беларуси. На главный пост страны претендовали пять кандидатов, в том числе действующий президент. В понедельник, 10 августа, на брифинге были озвучены итоги выборов.

По данным ЦИК, явка по стране составила 84,23%, проголосовали 5 миллионов 798 тысяч 908 избирателей.

Большинство голосов - у Александра Лукашенко - 80,23%, за действующего президента свой голос отдали 4 миллиона 652 тысячи 423 белоруса.

Светлана Тихановская набрала 9,90%, за нее проголосовали 574 тысячи 312 человек.

Анна Канопацкая набрала 1,68%, ей свой голос отдали 97 тысяч 926 избирателей.

Андрей Дмитриев набрал 1,04%, за него проголосовали 60 тысяч 543 человека.

Сергей Черечень получил 1,12% голосов, за него свой голос отдали 65 тысяч 784 белоруса.

Против всех кандидатов высказались 6,02% избирателей.

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