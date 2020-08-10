Виновных в провокациях 9 августа привлекут к ответственности

СК отправит на правовую оценку материалы по задержаниям на несанкционированных мероприятиях и протестах после президентских выборов в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщило БелТА, вечером в воскресенье, 9 августа, после закрытия избирательных участков в некоторых городах Беларуси начались беспорядки. Таким образом, протестующие проигнорировали просьбы и предупреждения правоохранителей о проявлении благоразумия.

Уточняется, что провокации в адрес силовиков, а также противоправные действия совершали «агрессивно настроенные молодые люди». В некоторых регионах произошли столкновения с правоохранителями, сообщается о пострадавших.

- Правовую оценку произошедшему даст следствие. Все виновные будут привлечены к ответственности, - резюмировали в БелТА.

Напомним, ранее, около 1.00 ночи понедельника, 10 августа, агентство со ссылкой на Ольгу Чемоданову, официального представителя МВД, сообщало о том, что несанкционированные массовые мероприятия прошли в областных центрах и Минске. Тогда же сообщалось о задержанных - без цифр из-за отсутствия обобщенных данных.