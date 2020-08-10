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Политика

Ермошина: В час ночи 10 августа меня эвакуировали из Дома правительства

Глава ЦИК прокомментировала на брифинге очереди на избирательных участках
Дарья ЛомоновскаяДарья ЛомоновскаяДарьяЛомоновская
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Глава ЦИК Лидия Ермошина.

Глава ЦИК Лидия Ермошина.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

10 августа утром глава ЦИК Лидия Ермошина ознакомила журналистов с предварительными итогами выбора.

- Сразу могу сказать, что они буквально получались в ручном режиме в силу того, что Центральная комиссия, по крайней мере я с аналитиком - нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства.

Лидия Михайловна прокомментировала очереди на избирательных участках.

- По закону участки нужно было закрыть в 8 часов вечера. Но исходя из той толпы, которая просто-напросто могла их разгромить... Что там говорить, там много было агрессивных, и это все были сторонники альтернативных кандидатов - те, кого мы называем электорат протеста. Поэтому властями Минска было принято решение продлить, пока не проголосует каждый, кто стоит в этой очереди.

По словам Ермошиной, ЦИК не может позвать журналистов на заключительное заседание по выборам.

- В силу того, что у нас просто напросто нет помещения, чтобы вместить всех желающих. Однако у нас за это время прекрасно зарекомендовала себя такая форма работы, как стрим. И все в режиме реального времени увидит любой желающий, в том числе и журналист.

Брифинг, на котором были озвучены предварительные итоги голосования, длился всего 9 минут и проходил в Малом зале Дворца Республики.

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