Ермошина о работе участковых комиссий на выборах: Это еще больше подталкивает нас на электронное голосование

Глава ЦИК Лидия Ермошина рассказала, как работали участковые комиссии на выборах. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во время брифинга 10 августа глава Центризбиркома Лидия Ермошина огласила предварительные итоги выборов президента. Так, по данным ЦИК, большинство голосов у Александра Лукашенко - 80,23%. За действующего президента свой голос отдали 4 миллиона 652 тысячи 423 белоруса. За альтернативного кандидата Светлану Тихановскую проголосовало 574 тысячи 312 человек.

По словам Ермошиной, работа участковых комиссий в беспрецедентных условиях "еще больше подталкивает на электронное голосование в будущем, чтобы никто не подвергался никакому воздействию, никакому давлению".

- Действительно все работали в очень беспрецедентных условиях, не только участковые комиссии, но Центральная комиссия тоже.

У Лидии Михайловны спросили, были ли случаи на избирательных участках, которые бы подняли настроение.

- Вроде бы кто-то раздевался и догола, и изображал Иисуса Христа. Если чужое сумасшествие поднимает настроение, то может быть, - говорит Ермошина.