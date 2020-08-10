Глава СК: Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия

Иван Носкевич сообщил, как вооружались участники массовых беспорядком и что среди пострадавших - десятки силовиков.

В городах Беларуси 9 и 10 августа, после дня президентских выборов, прошли массовые беспорядки протестующих. В СК сообщили, что по данным фактам уже возбуждены уголовные дела, следствие продолжается - на местах задействовано более 100 следователей, сообщило БелТА.

Уточняется, что несанкционированные акции прошли в ночь на понедельник, 10 августа, в Минске и ряде других регионов.

- Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали, - процитировала пресс-служба СК Ивана Носкевича, председателя ведомства.

Известно, что протестующие использовали в качестве орудий преступлений мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости. Как уточнили в СК, многие из задержанных протестантов были в состоянии алкогольного опьянения.

- Уже возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям 293-й статьи Уголовного Кодекса. Ответственность по ним - до 8 и 15 лет лишения свободы, - резюмировал глава СК и добавил, что и впредь правоохранители будут принимать все меры для защиты конституционного строя, и попросил не поддаваться на призывы и провокации.