В деревне под Кобрином от разряда молнии загорелась церковь XIX века

Купол церкви загорелся, когда в него попал разряд молнии. Фото: МЧС.
О том, что на территории Кобринского района в воскресенье, 9 августа, загорелась старая деревянная церковь, сообщила пресс-служба МЧС.
Днем из деревни Верхолесье спасателям позвонили местные жители. Сообщалось, что загорелся один из куполов православной церкви 1888 года постройки.
- Прибывшие по вызову пожарные выяснили на месте, что храм закрыт и нет угрозы людям или соседним домам. Дым выбивался клубами из-под купола церкви. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Однако огонь успел повредить кровлю и центральный купол храма. Вероятнее всего, пожар начался после грозового разряда молнии, - уточнили в МЧС.
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