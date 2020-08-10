Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

После выборов Си Цзиньпин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, а народу Беларуси - счастья и благополучия. Фото: БелТА.

«Комсомолка» уже сообщала предварительные данные ЦИК, согласно которым Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах 9 августа - набрал 80,23 процента голосов избирателей. Такие данные Лидия Ермошина озвучила утром 10 августа.

Поздравить вновь избранного президента Беларуси с победой одним из первых поспешил его китайский коллега - глава КНР Си Цзиньпин, проинформировала БелТА.

В своей телеграмме Цзиньпин передал «теплые поздравления и наилучшие пожелания», а еще выразил уверенность, что под руководством Лукашенко Беларусь «обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства».

Также лидер Китая напомнил о том, что страны являются «железными братьями» и всепогодными партнерами и напомнил, как дорожит развитием взаимоотношений между республиками и также личной дружбой с президентом Лукашенко. В завершение заверил в готовности к новым стратегическим партнерствам, проектам и перспективам.

- Хочу пожелать лично Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Беларуси - процветания и могущества, а ее народу - счастья и благополучия, - заключил Си Цзиньпин.

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