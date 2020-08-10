Инициатива «Честные люди»: Сегодня 85 участков, где победила Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Светлана Тихановская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы связались с координаторами и наблюдателями, которые сфотографировали протоколы по 126 участкам, из которых на 85 победила Тихановская, - рассказал представитель инициативы «Честные люди» Владимир Сташкевич. - Поступили сведения из Бобруйска, где 21 победный участок, из Молодечно, где 3 победных участка. На некоторых участках Тихановская набирала 75%, 85%, 91%.

Напомним, по данным ЦИК явка по стране составила 84,23% - проголосовали 5 миллионов 798 тысяч 908 избирателей. Большинство голосов у Александра Лукашенко - 80,23%, за действующего президента свой голос отдали 4 миллиона 652 тысячи 423 белоруса. Из всех альтернативных кандидатов больше всего набрала голосов Светлана Тихановская: за нее проголосовали 574 тысячи 312 человек.

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что ее эвакуировали из Дома правительства.

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