В Дрогичинском районе 16-летний парень погиб под отцовским автомобилем, который упал с домкрата

Парня насмерть придавил упавший с домкрата автомобиль. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Трагедия произошла на территории Дрогичинского района в воскресенье, 9 августа, проинформировало БелТА со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

В тот роковой день 16-летний парень, которому всего через пару недель должно было исполниться 17 лет, решил заняться починкой отцовской машины. Подержанное авто поднял на домкрат, «крутить мотор» начал прямо во дворе дома.

- На домкрате была поднята только передняя часть автомобиля. В какой-то момент машина съехала с подъемника и придавила парня. Родители прибежали на помощь, вызвали скорую и начали его реанимировать. Однако прибывшим медикам спасти молодого человека не удалось, они констатировали смерть подростка, - сообщили в УСК.

По факту гибели парня проводится проверка, назначена судмедэкспертиза.

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