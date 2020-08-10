Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Эту информацию сообщает пресс-служба Кремля.

- Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности, - говорится в поздравительной телеграмме.

Путин уверен, что это отвечает коренным интересам "братских народов России и Беларуси".