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Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,23%
Настасья КорсакНастасьяКорсак
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Эту информацию сообщает пресс-служба Кремля.

- Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности, - говорится в поздравительной телеграмме.

Путин уверен, что это отвечает коренным интересам "братских народов России и Беларуси".

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