Тихановская: Мы не признаем цифры, озвученные Ермошиной

Светлана Тихановская дает пресс-конференцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает перед журналистами в штабе Виктора Бабарико. Светлана прокомментировала озвученные главой ЦИК Лидией Ермошиной предварительные итоги голосования. Кандидат в президенты не признает эти данные.

- Конечно, мы не признаем, потому что мы видели цифры с отдельных участков, где перевес в мою сторону был больше в десятки раз. Такого не может быть.

- Опасаетесь ли вы ареста?

- Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована. Страну я покидать не собираюсь.