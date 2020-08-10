МВД официально о массовых беспорядках в Беларуси: Погибших нет

Против протестующих применялись светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 9 августа в конце дня выборов президента в Минске прошли столкновения протестующих и ОМОНа. Подобные несанкционированные мероприятия были и в других областных и районных городах.

В МВД сообщали о задержаниях еще ночью 10 августа, а в СК проинформировали об уголовных делах и десятках пострадавших силовиков.

Позже в сети появилась и другая информация, что в ходе беспорядков есть погибший. За официальным комментарием журналисты ТАСС обратились в МВД Беларуси.

- Погибших нет, - однозначно заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

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