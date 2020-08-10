50 гражданских и 39 правоохранителей: МВД озвучило цифры о пострадавших во время массовых беспорядков

Силовики столкнулись с протестующими в Минске и других городах Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа, привели к задержаниям и пострадавшим как со стороны правоохранителей, так и среди мирных граждан, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Напомним, ранее пресс-секретарь силового ведомства заявила, что в итоге массовых беспорядков нет погибших.

Однако все же есть пострадавшие с «обеих сторон». Так, в незаконных акциях получили различные травмы и повреждения 39 силовиков, а также свыше 50 человек среди гражданских лиц.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава подчеркнули, что распространяемая в сети информация о якобы погибших «является полным фейком».

- Погибших нет. А всем, кто нуждался в медпомощи, она оказана в полной мере, - заявили в Министерстве здравоохранения.

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