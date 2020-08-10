Тихановская обратилась к пострадавшим во время протестов: Кому нужна помощь, обращайтесь в наши штабы

Кандидат в президенты Светлана Тихановская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время пресс-конференции кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала вчерашние протесты в Минске.

- То, что вчера было, это недопустимо, - сказала Светлана. - Нам вчера и сегодня поступает противоречивая информация о том, что в городе могли быть погибшие. По поводу них информация не подтверждена. И я очень надеюсь, что она не будет подтверждена, потому что это будет началом конца, - говорит Светлана. - Мы вчера стали свидетелями того, что власть пытается силовыми методами удержать свои позиции. Сколько мы к ней ни обращались, сколько мы ни просили не отдавать преступных приказов, не применять насилие против граждан, но, к сожалению, мы не были услышаны. Меры были применены несоизмеримые. Еще в начале моей прошлой пресс-конференции сообщалось, что применялись светошумовые гранаты, потом говорили о резиновых пулях.

По словам Тихановской, власть не слышит людей.

- Она полностью оторвалась от народа. Власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть.

Светлана просит пострадавших во время массовых протестов обращаться в штабы.

- Я хочу выразить поддержку всем тем, кто пострадал во время вчерашних событий. И кому нужна любая помощь: моральная, психологическая, материальная, - обращайтесь в наши штабы.

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