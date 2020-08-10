Колесникова о дальнейших планах: Мы будем сверять цифры

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- До 14 августа мы проводим подсчет протоколов. Мы будем сверять цифры - наши данные с теми данными, которые 14 августа будет озвучивать ЦИК, - сказала Мария Колесникова. - История новой Беларуси только начинается.
Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова также рассказала, что вчера ночью (10 августа) обращалась к главе МВД Юрию Караеву и главе Администрации президента.
- Мы передали информацию о том, что мы призываем начать переговоры для того, чтобы не допускать никакого вида насилия в обществе.