Колесникова о дальнейших планах: Мы будем сверять цифры

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- До 14 августа мы проводим подсчет протоколов. Мы будем сверять цифры - наши данные с теми данными, которые 14 августа будет озвучивать ЦИК, - сказала Мария Колесникова. - История новой Беларуси только начинается.

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова также рассказала, что вчера ночью (10 августа) обращалась к главе МВД Юрию Караеву и главе Администрации президента.

- Мы передали информацию о том, что мы призываем начать переговоры для того, чтобы не допускать никакого вида насилия в обществе.