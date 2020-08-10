«Из-за границы управляли нашими, извините меня, овцами». Лукашенко сказал, что выборы прошли как праздник, но некоторые захотели его испортить

Фото: БелТА

Александр Лукашенко встретился с председателем Исполнительного комитета, исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Об этом пишет БелТА.

- Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период, - сказал Лукашенко.

Президент сказал, что готов услышать замечания и предложения по ходу избирательной кампании.

- Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись, - сказал Лукашенко.

Президент сказал, что явка на выборах была рекордной.

- Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью, - сказал Лукашенко. - Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять.