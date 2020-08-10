В первый день после выборов Лукашенко поехал в командировку в Пуховичский район

Лукашенко посетил БНБК - проект-производство под Пуховичами, организованное благодаря решению Си Цзиньпина. Фото: БелТА

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что по итогам президентских выборов 2020 года, предварительные данные которых Лидия Ермошина озвучила 10 августа, победу одержал Александр Лукашенко. За действующего президента проголосовали 80,23 процента избирателей, или свыше 4,65 миллиона человек.

В первый рабочий понедельник после выборов, 10 августа, переизбранный глава страны отправился в рабочую поездку на Минщину. Он посещает Пуховичский район и, в частности, реализуемый «Белорусской национальной биотехнологической корпорацией» (БНБК) инвестпроект, проинформировали в пресс-службе президента.

Изучив проведенную работу, Лукашенко согласился, что агропредприятия Пуховичского района должны будут поставлять сырье для вновь создаваемой корпорации - это обеспечит интегрированную структуру. Уточняется, что инвестпроект создаст в регионе свыше 2000 инновационных рабочих мест. Средняя зарплата для работающих уже сейчас составляет 1000 белорусских рублей, а для привлечения специалистов в поселке Дружный планируется построить 24 жилых дома.

- Я вижу, ты человек честный и принципиальный. Белорусов не обидишь. Политика тут должна быть одна - люди. Белорусов обижать нельзя, это надежные и крепкие люди, вот и вся политика, - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к гендиректору БНБК.

В целом главе Беларуси понравился потенциал инвестпроекта.

- Таким производством обладают всего четыре страны, и среди них - Беларусь. Это больше, чем космос! - заявил президент и добавил, что проект удалось реализовать благодаря решению Си Цзиньпина. - Это подарок китайского народа и лично этого человека, который меня только что первым поздравил с нашей с вами победой.