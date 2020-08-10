Лукашенко об уличных акциях в Минске 9 августа: Специально били по ребятам из ОМОНа. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать?

Протесты в Минске 9 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко высказался об уличных акциях в Минске 9 августа.

- Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, - cлова Лукашенко цитирует БелТА. - А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.

Президент уверен, что у организаторов акций не получилось сделать то, чего они хотели.

- Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не всё знаем, чего они хотят, - сказал президент.

БелТА пишет о фактах, которые доложили президенту утром 10 августа:

- По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил дать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе государства добровольно при 80% голосов, должен передать им власть.

- Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили: они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти, - сказал Лукашенко.