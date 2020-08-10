Белтелеком обещает восстановить доступ в интернет до конца дня 10 августа

"Белтелеком" обещает восстановить доступ интернет до конца дня 10 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проблемы с интернетом в Беларуси замечают с 8 августа. С 9 августа зайти в интернет практически невозможно: ни используя сотовые данные, ни вай-фай-соединение. Не работают соцсети и мессенджеры. Исключение составляют лишь некоторые сайты.

- На протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома, - пишет БелТА, ссылаясь на сайт Белтелекома (который, кстати, тоже не загружается). Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет.

В Белтелекоме сообщили, что "прилагают максимальные усилия по восстановлению доступа до конца дня 10 августа".

- Привлечены все специалисты и технические средства. Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме, - пишет БелТА со ссылкой на Белтелеком.