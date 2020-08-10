Тихановская об ее участии в протестах: Где я нужнее, скажите?

Кандидат в президенты Светлана Тихановская. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Во время пресс-конференции кандидат в президенты Светлана Тихановская ответила на вопрос, будет ли она с людьми, если они снова выйдут с протестом на улицу.

- А вы хотели бы, чтобы я вышла вместе с народом? Вы задаете такой вопрос. Где я нужнее, скажите? И я не знаю. Я тоже могу не знать. Вчера было очень много по этому поводу и мыслей. И не понятно, как поступать, - сказала Светлана Тихановская во время ее пресс-конференции.

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