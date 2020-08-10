Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы

Если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», - сказал глава республики. Фото: С.Диндиков

То, что в Беларуси интернет отключают, вовсе не является инициативой властей. Делают это из-за границы. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, встречаясь с председателем исполкома - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает БелТА.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», - сказал глава республики.

По словам Александра Лукашенко, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям». «Но мы выстоим», - подчеркнул Президент.

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