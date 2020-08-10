На протесты после выборов вышли в 33 населенных пунктах. Задержано около 3 тысяч человек

В Минске после выборов прошли протесты Фото: Павел МАРТИНЧИК

О протестах в 33 населенных пунктах после выборов сообщает МВД. Люди собирались около избирательных участков и на центральных площадях. Задержано около трех тысяч человек (около тысячи из них - в Минске). По информации МВД, пострадало более 50 граждан и 39 милиционеров. Некоторые из них в больнице.

МВД сообщает, что в Минске в 22.00 около стелы протестующие зажигали фаеры, разбрасывали шипы и гвозди на дорогу, сооружали баррикады из турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею правоохранителей.

По информации ведомства, активно противостояли силовикам и в Пинске.

- Группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции, - комментируют в милиции.