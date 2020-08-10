«Показывали пальцы вниз»: на Солодуху вызвали милицию за слишком громкое пение

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9 августа Александр Солодуха приехал в минский микрорайон Степянка, чтобы выступить на избирательном участке в 183 школе. Но минчане были недовольны тем, как громко выступал Солодуха, и вызвали на него милицию. Об инциденте сообщили очевидцы информационному агентству Интерфакс.

Жители домов по соседству со школой попросили администрацию школы прекратить выступление или сделать тише. Объяснили тем, что шум мешает людям с инвалидностью, которые живут недалеко от участка, где поет Солодуха. В администрации школы сказали, что никак не могут повлиять на ситуацию. Тогда люди вызвали милицию.

- Александр Солодуха уехал, а жители проводили его жестами с большим пальцем вниз, - рассказали очевидцы.