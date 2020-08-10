Лукашенко заявил, что предоставил охрану штабу Тихановской

Лкашенко: «Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь»... Фото: belta.by

На встрече с председателем Исполнительного комитета, исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко заявил, что силовики после выборов защищали не только покой горожан. Под их защиту попали и представители объединенного штаба, сообщает БелТА.

«Собрали их в одном офисе, кроме них еще там были и какие-то оппозиционные журналисты - всего около 60 человек. Кто-то там с головой дружит, и мы от них же получили информацию, что вокруг собралась толпа. В этой острой ситуации и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь. Ведь нужна была сакральная жертва. Но повезло, что из их штаба позвонили нашим ребятам в милиции и попросили защиту. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», - рассказал Александр Лукашенко.

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