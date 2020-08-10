Лукашенко считает спланированной акцией создание очередей на участках

Лкашенко: «Специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали работу». Фото: belta.by

Александр Лукашенко дал комментарий по поводу ситуации на несанкционированных уличных акциях, которые прошли после президентских выборов. Им было отмечено, что будет адекватный ответ на неправомерные действия, а разорвать страну никому не будет позволено, сообщает БЕЛТА.

Про ситуацию с большими очередями, которые образовались в день основного голосования возле некоторых избирательных участков, он сказал, что «сначала стояли, демонстрировали великие очереди. Думали, что в 20 часов мы закроем участки, и они обжалуют итоги выборов. Что они пришли, а им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались, и Центризбирком продлил голосование. В 20 часов 20 минут очереди нет, ни одного человека практически. Только один участок в Минске остался, где после 20 часов еще 30 минут голосовали».

Он также добавил, что эта ситуация говорит о том, что специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали работу.

Более того, с 33 участков в Минске властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий, так как участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.

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