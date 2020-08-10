Лукашенко считает спланированной акцией создание очередей на участках

Лкашенко: «Специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали работу». Фото: belta.by
Александр Лукашенко дал комментарий по поводу ситуации на несанкционированных уличных акциях, которые прошли после президентских выборов. Им было отмечено, что будет адекватный ответ на неправомерные действия, а разорвать страну никому не будет позволено, сообщает БЕЛТА.
Про ситуацию с большими очередями, которые образовались в день основного голосования возле некоторых избирательных участков, он сказал, что «сначала стояли, демонстрировали великие очереди. Думали, что в 20 часов мы закроем участки, и они обжалуют итоги выборов. Что они пришли, а им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались, и Центризбирком продлил голосование. В 20 часов 20 минут очереди нет, ни одного человека практически. Только один участок в Минске остался, где после 20 часов еще 30 минут голосовали».
Он также добавил, что эта ситуация говорит о том, что специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали работу.
Более того, с 33 участков в Минске властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий, так как участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы
Это совсем не является инициативой власти (подробности).
Лукашенко заявил, что предоставил охрану штабу Тихановской
«Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», - рассказал действующий глава государства (подробности).