Обновленные данные ЦИК: у Тихановской чуть больше, у Лукашенко меньше

9 августа белорусы выбирали президента Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центризбирком Беларуси привел новые цифры проголосовавших на выборах. Они фактически не отличаются от тех, которые ЦИК озвучивал 10 августа утром.

Но все-таки различия есть. По обновленным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, Светлана Тихановская набрала 10,09%, у Анны Канопацкой - 1,68%, Андрей Дмитриев набрал 1,21% голосов, а Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Цифры, которые ЦИК озвучивал утром 10 августа, выглядели таким образом: Александр Лукашенко получил 80,23% голосов всех избирателей, за Светлану Тихановскую отдали свой голос 9,9% избирателей, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, а за Сергея Черечня - 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%.