Лукашенко заявил, что за прошедшие сутки многим людям из соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь

Президентом были приведены факты, которые ему доложили практически утром, 10 августа. Фото: belta.by

9 августа, в день выборов президента РБ, многим людям из соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь. Об этом рассказал Александр Лукашенко. «Документы у них были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут, - объяснил глава государства. - Но тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили», - пояснил он.

Президентом были приведены факты, о которых ему доложили практически утром, 10 августа. «По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти», - сообщил Лукашенко.

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«Думали, что в 20 часов мы закроем участки, и они обжалуют итоги выборов. Что они пришли, а им не дали проголосовать», - подчеркивает Лукашенко (подробности).

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Это совсем не является инициативой власти (подробности).