Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 августа 2020 года: 97 новых случаев COVID-19 и 2 смерти за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 10 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте БелТА опубликована актуальная статистика по COVID-19 в Беларуси на 10 августа. Всего число зараженных составляет 68 947 человек. Прирост за сутки - 97 случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 64 991 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 2 человека. Всего же от коронавируса умерло 589 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в Минздраве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 376 тысячи 189 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 10 августа число заразившихся коронавирусом приближается уже к 20 миллионам.

В Минздраве рассказали, что вторую волну коронавируса в Беларуси ждут в ноябре - декабре.