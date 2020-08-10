Курсы валют в Беларуси на 10 августа: доллар на торгах подорожал, а курс евро не изменился

Курсы валют на 10 августа
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 10 августа.
Доллар подорожал на 0,0147 и теперь стоит 2,4629 белорусского рубля.
Евро остался на уровне 2,8971 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,012 и теперь стоит 3,3368 белорусского рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В предвыборный месяц белорусы купили больше наличной валюты, чем продали
Последний раз такое было в марте, когда доллар и евро резко пошли вверх (подробности).
«Была и сплыла!». Сначала мойва резко подорожала, а сейчас вообще исчезла из белорусских магазинов
Узнали, куда и почему из Беларуси утекла мойва, которая стоила месяц назад 12 рублей за кг. И ждать ли дефицита другой рыбы (подробности).
Госконтроль обнаружил слишком высокие цены на рыбу и мыло в Витебской области
В одном из магазинов торговая надбавка была выше нормы аж на 67% (подробности).