Курсы валют в Беларуси на 10 августа: доллар на торгах подорожал, а курс евро не изменился

Курсы валют на 10 августа Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 10 августа.

Доллар подорожал на 0,0147 и теперь стоит 2,4629 белорусского рубля.

Евро остался на уровне 2,8971 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,012 и теперь стоит 3,3368 белорусского рубля.

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