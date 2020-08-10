«Как добраться домой?»: в Минске закрыли метро по техническим причинам

Минчане не могут попасть в метро. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В понедельник, 10 августа, вечером снова были закрыты некоторые станции минского метрополитена.

- В 18.30 я была возле станции метро «Площадь Ленина». Станцию стали закрывать, а люди возмущаться. Попасть в метро я не смогла, - рассказывает минчанка Таиса. - Мы дошли до станции метро «Купаловская», «Октябрьская», «Немига», но и они были закрыты. Как добраться домой, непонятно!

По нашей информации, поезда не останавливаются также на станции метро «Молодежная». Напомним, в воскресенье, 9 августа, некоторые станции метро, а также пересадочный узел «Купаловская - Октябрьская» также были закрыты. Поезда просто шли мимо без остановки.